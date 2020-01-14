Milli karateciler yurda döndü - Son Dakika
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Milli karateciler yurda döndü

6 saat önce

Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

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Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

10-12 Ocak tarihlerinde Şili'nin Santiago kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde mücadele eden ve 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya kazanan milli karateci ve antrenörler, İstanbul'a geldi. Saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi federasyon yetkilileri karşıladı.2020'de 3 etap üzerinden yapılacak serinin diğer ayakları İstanbul ve Durban'da yapılacak. Bu seriler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek.


İstanbul, Şili, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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