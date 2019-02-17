Son Dakika Haberleri: Milli Karatecilerden Dört Madalya

Milli Karatecilerden Dört Madalya

15 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'de mücadele eden milli sporcular, üç altın ve bir bronz kazandı.

Milli Karatecilerden Dört Madalya, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'de mücadele eden milli sporcular, üç altın ve bir bronz kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonunun (WKF) gerçekleştirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonun ikinci etabı Dubai kentinde gerçekleştirildi.

Kumite kategorisinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 84 kiloda Uğur Aktaş altın madalyanın sahibi oldu.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Kata Milli Takımı da altın madalya kazandı.

Eray Şamdan ise kumite 60 kiloda bronz madalya elde etti.

Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı, 19-21 Nisan'da Fas'ta yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Spor
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