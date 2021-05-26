SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü - Son Dakika

SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

26.05.2021 14:57

Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözüİBBSK Başkanı Fatih Keleş: Arkadaşlarımız verdikleri emeklerin karşılıklarını aldılarEda Eltemur: Daha güzel başarılar kazanmak nasip olurMeltem Hocaoğlu Akyol: Daha sağlam adımlarla ileriye gideceğimizi düşünüyorumSerap...

Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

İBBSK Başkanı Fatih Keleş: Arkadaşlarımız verdikleri emeklerin karşılıklarını aldılar

Eda Eltemur: Daha güzel başarılar kazanmak nasip olur

Meltem Hocaoğlu Akyol: Daha sağlam adımlarla ileriye gideceğimizi düşünüyorum

Serap Özçelik: Olimpiyatlarda kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Uğur Aktaş: Kendime güveniyorum

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3'ü altın, 9 madalya kazanarak tarih yazan ve ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek olan milli sporcular, olimpiyatlarda madalya sözü verdi.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takımı 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. İBBSK sporcularından Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etmeye hak kazandı.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına altın madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve bronz madalya kazanan Eda Eltemur'un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve genel sekreter Erdem Aslanoğlu katıldı.

FATİH KELEŞ: ARKADAŞLARIMIZ VERDİKLERİ EMEKLERİN KARŞILIKLARINI ALDILAR

Başkan Fatih Keleş, Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların başarısını bir kez daha kutlamak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

'Arkadaşlarımız verdikleri emeklerin karşılıklarını aldılar. Kısa sürede olacak işler değil, bu arkadaşlarımız spora uzun yıllarını verdiler. Karşılığını almış olmalarından dolayı mutluyuz. Bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okuttular. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar var. Orada da karate olimpik branş oldu ve beklentimiz bir o kadar da arttı. Hem kulübümüzün, sporcularımızın, ülkemizin bunlara ihtiyacı var. Uzun süre çalışmalarının karşılığında emeklerini almalarını ben de isterim. Olimpiyatlar her sporcunun hayali ve bu sene yer alması çok değerli. Her zaman yakalanacak bir fırsat değil. Bunun gereğini yerine getireceklerdir. Eda'ya bu sene diyemiyorum ama ilerideki zamanlarda beklentimiz ondan da diğer arkadaşlardan da yüksek. Biz sadece başarıları karatede göstermiyoruz, 19 branşta mücadele ediyoruz. 1 ay içerisinde 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 de bronz madalya kazandırdılar ülkemize. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. 21'e ulaştı olimpiyatlara ve paralimpik oyunlarına gidecek sporcularımızın sayısı. Bu sayı daha da artacaktır ve ülkemize madalya kazandırmak için sporcularımız mücadele edecektir. Türk sporunu, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapılardaki sporculara örnek olacak ağabeyler, ablalar olarak görüp ilham kaynağı olacaklar. Sadece sporda başarılı değil, çevresine, arkadaşına ve ülkesine karşı sorumlu sporcu olmalarını da istiyor ve arzu ediyoruz.'

EDA ELTEMUR: DAHA GÜZEL BAŞARILAR KAZANMAK NASİP OLUR

Milli karateci Eda Eltemur ise 'Benim bireyselde ilk madalyam. 2019'da takım halinde yarışmıştım. 2020 yılında olacaktı Avrupa Şampiyonası ama pandemiden dolayı 2021'e ertelendi. Bu sene yapılan şampiyonada 3'üncü oldum. İnşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur' diye konuştu.

MELTEM HOCAOĞLU AKYOL: DAHA SAĞLAM ADIMLARLA İLERİYE GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol da 'Çok heyecanlıyım. Önceleri bu oda fizyoterapi odasıydı, burada acı çekiyordum sakatlıktan dolayı ve şu an bu odada olimpiyata gitmek için açıklama yapıyorum. Pandemi döneminde tüm dünya kapansa da ihtiyaçlarımızı karşılamak için kulüp bize kapıları açtı, profesyonel isimlerle çalışmamızı sağladı. Bunun gibi özelliklerle daha sağlam adımlarla ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

SERAP ÖZÇELİK: OLİMPİYATLARDA KENDİMİZİ VE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

'Allah'a şükür kotayı çok önceden kazanmıştım. Olimpiyatlardan önce kendimizi görebileceğimiz son organizasyondu' diye sözlerine başlayan milli karateci Serap Özçelik ise 'Elimden gelenin en iyisini yaptım ve hakem kararı ile altın madalya kazandım. 5'inci Avrupa şampiyonluğum oldu. Olimpiyatlara 4 seneden beri yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Bu müsabakalar sonunda dünyanın 1 veya 2'nci sırasında olmak gerekiyordu ki bunu başardık. Olimpiyatlarda kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Desteklerinde dolayı kulübümüze ve milli takım antrenörlerimize teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

UĞUR AKTAŞ: KENDİME GÜVENİYORUM

Milli karateci Uğur Aktaş ise 'Altın madalya kazandım ve toplamda büyüklerde 4'üncü madalyamı elde ettim. Çok mutluyum, bu başarıyı tekrar etmek çok zor. Olimpiyat öncesi bu madalyayı kazandığım için de ayrıca çok mutluyum. Olimpiyat kotası kazandığım çok önceden belliydi. Son 2 ayımız kaldı, çok güzel hazırlanıp altın madalya kazanmak istiyorum. Kendime güveniyorum. İnşallah beraber olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyorum' dedi.

SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü
SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü
SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü
SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü
SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü
SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü
SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Keleş, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

Son Dakika Haberleri
16:31 Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu
16:27 Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu         
16:31
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu         
15:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:39:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Milli karatecilerden Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement