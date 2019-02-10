Son Dakika Haberleri: Milli Karatecileri Kutladı

Milli Karatecileri Kutladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti. Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takımımız genel klasmanda ilk sırada yer alarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarının daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Genç millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

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