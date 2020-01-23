Milli karatecilerin olimpiyat mücadelesi Paris'te devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli karatecilerin olimpiyat mücadelesi Paris'te devam edecek - Son Dakika Spor

Milli karatecilerin olimpiyat mücadelesi Paris'te devam edecek

6 saat önce

Karate Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak Karate 1 Premier Lig'in ilk etap turnuvasında tatamiye çıkacak.

Milli karatecilerin olimpiyat mücadelesi Paris'te devam edecek, System.String[]

Karate Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak Karate 1 Premier Lig'in ilk etap turnuvasında tatamiye çıkacak.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren organizasyon, Pierre de Coubertin Spor Merkezi'nde 26 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Turnuvada 92 ülkeden 703 sporcu yer alırken Türkiye'yi 6'sı kadın, 10'u erkek 16 milli kareteci temsil edecek.

Milli sporcular, Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş sıkletlerinde sıralamada ilk basamakta, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Merve Çoban ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Bu arada olimpiyat oyunlarına karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek olimpik puanlamanın ardından belli olacak.

Karate 1 Premier Lig Paris etabında mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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