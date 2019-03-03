Son Dakika Haberleri: Milli Karetecilerden 5 Madalya

Milli Karetecilerden 5 Madalya

1 saat önce

Avusturya'da yapılan Karate 1 A Serisi'nin ilk etabında milli sporcular 5 madalya kazandı.

Milli Karetecilerden 5 Madalya, System.String[]
Avusturya'da yapılan Karate 1 A Serisi'nin ilk etabında milli sporcular 5 madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nde sezonun ilk etabı Salzburg'da gerçekleştirilirken, milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, finalde Malezya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kumitede 84 kiloda Uğur Aktaş ve 60 kiloda Eray Şamdan gümüş madalya aldı. Dilara Eltemur katada, Serap Özçelik Arapoğlu ise kumite 50 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl dört etap üzerinden organize edilen Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci etabı, 17- 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Salzburg, Avusturya, Spor
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