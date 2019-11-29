Milli karetecilerden Madrid'de iyi başlangıç

İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabın ilk gününde milli sporcular 4 final ve 1 bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Başkenti Madrid'de yapılan organizasyonda, kadınlarda 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve 55 kiloda Tuba Yakan, erkeklerde ise 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer finale kaldı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da final vizesi aldı.

Yarı finalde Kazak Darkhan Assadilov'a 2-0 kaybeden 60 kiloda Eray Şamdan ise bronz madalya için tatamiye çıkmaya hak kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren ve 89 ülkeden 737 sporcunun katıldığı Madrid'deki organizasyonda final maçları, 1 Aralık Pazar günü yapılacak.