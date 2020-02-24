Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan bronz madalya - Son Dakika Spor

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan bronz madalya

7 saat önce

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan bronz madalya, System.String[]

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyona, 15 ülkeden 93 sporcu katıldı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, kayak slalom yarışlarında üçüncülük elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcumuz Ceren Reyhan Yıldırım'ı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum, bu başarıdan dolayı mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Reyhan Yıldırım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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