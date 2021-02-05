Milli kayakçı Hamza Dursun, Balkan Kupası'nda iki madalya kazandı
05.02.2021 10:35
Kayaklı Koşu Milli Takım sporcusu Hamza Dursun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIS Balkan Kupası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Kayaklı Koşu Milli Takım sporcusu Hamza Dursun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIS Balkan Kupası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 9 ülkeden 27 sporcunun katıldığı organizasyonda Hamza Dursun'un ilk gün gümüş, ikinci gün yarışlarında ise bronz madalya kazandığı aktarıldı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kuzey Makedonya'da Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür ederek, "Kayaklı koşuda her geçen gün iyi noktaya geliyoruz. Bu başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da madalya kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Dünyada ilk kez sadece Türkiye'de üretilecek! ASC zerrecik aşısı koronavirüsle mücadelede çığır açacak Ağaç keserken kopan eli, 10 saatlik ameliyat sonucu bileğine dikildi Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı Bir kentimizde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı! Ekipler 1 saatte 15 metre yol açabiliyor Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi