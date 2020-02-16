Son Dakika › Spor › Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA... - Son Dakika Spor
Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...
6 saat önce
Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.
Son Dakika Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım Gökhan Töre ile Feghouli arasında gerginlik! Bir anda boğazına sarıldı