Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA... - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA... - Son Dakika Spor

Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...

6 saat önce

Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.

Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan milli kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı anları AA muhabirine anlattı.

Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğu kurtardığı anları AA...

Slovenya, Sıla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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