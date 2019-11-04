Son Dakika Haberleri: Milli kayakçılar, Finlandiya'da kamp yapıyor
Son Dakika Spor Milli kayakçılar, Finlandiya'da kamp yapıyor

Milli kayakçılar, Finlandiya'da kamp yapıyor

7 saat önce

Milli kayakçılar, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmalarına Finlandiya'da hazırlanıyor.

Milli kayakçılar, Finlandiya'da kamp yapıyor, System.String[]

Milli kayakçılar, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmalarına Finlandiya'da hazırlanıyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muonio kentinde 1 Kasım'da başlayan milli kayakçıların kampı 26 Kasım'a kadar sürecek.

Milliler, Finlandiya'nın Olos ve Saariselka şehirlerinde gerçekleştirilecek sezonun ilk FIS yarışlarında mücadele edecek

Antrenörler Fikret Ören ve Harun Akyol yönetimindeki milli takımın kampında sporcular Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Ahmed Oğlağo ve Özlem Ceren Dursun bulunuyor.

Finlandiya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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