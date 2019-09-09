Son Dakika Haberleri: Milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildİ
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Milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildİ

1 saat önce

Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildİ

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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