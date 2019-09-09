Milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildİ
1 saat önce
Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
Kadıköy'de bir kişiyi yan baktı diye bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.
(İHA)
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