Milli Kick Boksçu Enes'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Dünya ve Avrupa üçüncüsü kick boksçu Enes Karakuş, 2019 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

EMRAH GÖKMEN - Dünya ve Avrupa üçüncüsü kick boksçu Enes Karakuş, 2019 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.



Antrenör amcası Hasan Basri Karakuş'un yönlendirmesiyle 7 yaşında kick boksla tanışan Karakuş, 17 yıllık spor yaşamında birçok kez madalya kürsüsüne çıktı.



Milli sporcu, 2017 yılında Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ve geçen ay Slovenya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde bronz madalya kazandı.



"Kendimle gurur duyuyorum"



Enes Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör olan amcasının yönlendirmesiyle başladığı kick boksta önemli başarılar elde ettiğini ve Türk bayrağını dalgalandırdığını belirtti.



İlk dünya şampiyonası tecrübesinden eli boş döndüğünü ancak organizasyonun kendisine çok fazla katkı sağladığını anlatan genç sporcu, şöyle devam etti:



"Toplamda 4 kez A Milli Takım formasıyla mücadele ettim. Büyüklerde katıldığım müsabakalardan ilk 2 yıl elim boş döndüm. 2017'de Macaristan'da dünya üçüncüsü oldum. Geçen ay ise Slovenya'da Avrupa üçüncüsü oldum. Ülkeme başarılar getirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Şimdi hedefim 2019 yılının kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."



"Destek sadece futbola olmasın"



Son iki senedir derecelerle Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Karakuş, futbol dışındaki branşlara da destek verilmesi gerektiğini kaydetti.



Milli takım forması altında uyuyamadığı günler olduğunu aktaran Karakuş, "Sırf bu bayrağın ağırlığı, stresi, heyecanı için. Ben bunun karşılığını göremiyorum. Şu ana kadar tebrik almadım. Maddi ve manevi destek alamadım. Bana olmasa da gençlere olsun. Kick boks olimpik bir branş oluyor. 2024 yılında olimpiyatlara katılacağız inşallah. Bu spora daha çok ağırlık verilsin istiyorum. Sadece futbola olmasın. Futbolu biz de seviyoruz ama diğer branşlara da destek çıkılsın." şeklinde konuştu.



Amca Karakuş: "Daha çok ilgi ve destek bekliyoruz"



Milli sporcunun antrenörlüğünü yapan amcası Hasan Basri Karakuş, yeğeninin küçük yaşlardan itibaren yanında olduğunu, ondaki yeteneği gördüğünü anlattı.



Amcası olması nedeniyle yeğeninin salona gelmeyi bırakamadığını aktaran Karakuş, şöyle konuştu: "Ne yazık ki ülkemizde ferdi branşlarda sporcular bir gün gündeme ya gelir ya gelmez. Diğer günler futbol konuşulur. Aslında spor salonları gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutan yerlerdir. Onun için daha çok ilgi ve destek bekliyoruz. Özellikle aileler, çocuklarının ellerinden tutup spora götürsünler. Bunun çok büyük faydası var. Bugün spor yapan çocuklarımızın çoğu sigara bile içmiyor. Bu bizim çocuklarımız için çok güzel bir umut."

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