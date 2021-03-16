Milli kick boksçu İzzet Arabacı'nın yeni hedefi İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olmak

Ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonalarında önemli dereceler elde eden Konyalı milli sporcu İzzet Arabacı, eylül ayında Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye şampiyonluk gururu yaşatmayı hedefliyor.

Küçük yaşlarda mahallesindeki çocuklardan dayak yediği için savunma amaçlı kick boksa başlayan Arabacı, yaklaşık 18 yıllık spor hayatında bir çok başarılar elde etti.

Kariyerinde daha büyük başarılar elde etmeyi hedefleyen Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene 5'incisi Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nın kendisi için farklı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sekiz Türkiye şampiyonluğu bulunan İzzet Arabacı, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bir dünya ikinciliği bir de üçüncülüğüm var. Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda ise bir üçüncülüğüm var. Şu günlerde malum tüm dünya salgın yüzünden kötü bir dönemden geçiyor. Ancak biz yine de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlk hedefim bu yıl Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip hem ülkeme hem de memleketim Konya'ya şampiyonluk armağan etmek. Bir Konyalı olarak burada düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda şehrimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Konya'nın yetiştirdiği bir sporcuyum. Konya'ya uzun yıllar önemli başarılar getirdim. Amacım hem ülkemi hem de şehrimi güzel bir şekilde temsil edip İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olmak."

Milli sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün dünyayı olduğu gibi kendilerini de çok etkilediğini ancak buna rağmen çalışmalarına antrenörü Mehmet Güçlü ile birlikte aksatmadan devam ettiklerini söyledi.

Antrenör Güçlü: "Sporcumuz İzzet'te iddialıyız"

Milli Takım Antrenörü Mehmet Güçlü ise 5. İslami Dayanışma Oyunları'na sporcusu İzzet Arabacı ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın döneminden geçildiğin hatırlatan Güçlü: şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde üç ay süreyle salonda antrenman yapamadık. Antrenmanlarımıza bire bir parklarda ya da evde, sporcularımıza verdiğimiz planlar doğrultusunda devam ettik. Yasakların bir nebze azalmasıyla salonlarımızda tekrar çalışmalara başladık. Bu süreçte hızlı bir şekilde antrenmanlarımızı yaparak sporcumuzun motivasyonunun tamamlayarak müsabakalara hazırlığını sağlamaya çalışıyoruz. Sporcumuz İzzet'te iddialıyız. Malum kendisi Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler yaptı. İnşallah Konya'ya bu şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz."

Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımının beklendiği 5. İslami Dayanışma Oyunları, 10-19 Eylül 2021 tarihinde Konya'da düzenlenecek.