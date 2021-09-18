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Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar - Son Dakika

Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar

18.09.2021 11:05

Tunceli'de yaşayan milli kick boksçu Erivan Barut ve kuzeni İrem Deniz Yuvanç, katılacakları organizasyonlarda şampiyon olabilmek için evlerinin bahçesinde oluşturdukları antrenman sahasında ter döküyor.

Tunceli'de yaşayan milli kick boksçu Erivan Barut ve kuzeni İrem Deniz Yuvanç, katılacakları organizasyonlarda şampiyon olabilmek için evlerinin bahçesinde oluşturdukları antrenman sahasında ter döküyor.

Rafting, kano, yamaç paraşütü ve kayak gibi spor branşlarının geliştiği Tunceli'de, Uzak Doğu sporlarından kick boksa da her geçen gün çocukların ve gençlerin ilgisi artıyor.

Türkiye'de son yıllarda popüler sporlar arasına giren kick boksta yeteneklerini keşfeden Tuncelili sporcular, milli takım çatısı altında müsabakalara katılarak önemli başarılara imza atıyor.

Kentte yaşayan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi milli kick boksçu Erivan Barut (21) ve Trabzon Avrasya Üniversitesi Paramedik ATT Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan dayısının kızı İrem Deniz Yuvanç (18) da gönül verdikleri bu spor branşında altın madalyalar kazanmak için Tunceli merkezine bağlı Batman Kayabaşı köyündeki evlerinin bahçesinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Doğayla iç içe spor keyfini yaşıyorlar

Güne erken saatlerde başlayan milli sporcu iki kuzen, hazırladıkları antrenman programı kapsamında ilk olarak meşe ormanları arasındaki 5 kilometrelik patikada saatlerce koşuyor.

Doğayla iç içe süren koşunun ardından evlerine dönen sporcular, daha sonra bahçede oluşturdukları alanda antrenmanlarına sürdürüyorlar.

Otomobil lastiklerinden boks torbası da yapan milli sporcular, haftanın 7 günü yaptıkları çalışmalarda ip atlıyor, barfiks çekiyor ve gölge boksu yapıyorlar. Evdeki antrenmanlarının yanı sıra salona da giden iki kuzen, gelecekte katılacakları müsabakalarda altın madalyalar kazanarak dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

-"Otomobil lastiklerinden kendime torba yaptım"

Erivan Barut, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır kick boks sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Çocukken enerjisinin yüksek olmasından dolayı ailesinin kendisini kick boksa yönlendirdiğini belirten Barut, doğal güzelliklerle iç içe bir köyde yaşadığını ifade ederek, "Otomobil lastiklerinden kendime torba yaptım ve bu şekilde antrenmanlarımı yapıyorum. Evimin etrafı ormanlık alan olduğu için sabah erken saatlerde güneş doğmadan kalkıp koşularımı yapıyorum." dedi.

Barut, geçmiş yıllarda katıldığı müsabakalarda çok sayıda başarı kazandığını anlatarak, "2017 senesinde Bolu'da bir Türkiye şampiyonası yapıldı. İlk defa o şampiyonaya katılmıştım ve ilk maçımı yapmıştım. Orada dört maç yapıp Türkiye üçüncülüğünü elde etmiştim. Daha sonrasında bu başarıyı elde edince bu sporda daha çok ilerleyebileceğimi düşündüm ve antrenmanlara daha çok asıldım." ifadelerini kullandı.

İlk defa 2019 yılında Türkiye Kick Boks Şampiyonluğu'nu ve ardından Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonluğu'nu elde ettiğini hatırlatan Barut, gelecek aylar içerisinde yapılması planlanan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'na hazırlandığını vurguladı.

"Kadınların da bu sporu yapabileceğini ispatladık"

İrem Deniz Yuvanç ise arkadaşlarının teşvikiyle kick boksla tanıştığını ve katıldığı maçlarda elde ettiği başarılarla bu sporun bağımlısı olduğunu dile getirdi.

Toplumda kick boksun daha çok erkek sporu olarak görüldüğünü aktaran Yuvanç, şunları kaydetti:

"Biz bu düşüncenin tersine birçok başarı göstererek kadınların da bu sporu yapabileceğini ispatladık. Türkiye şampiyonluğum ve ikinciliğim ile Avrupa kupası üçüncülüğüm ve ikinciliğim var. Kuzenim Erivan da kick boks ve muay thai sporcusu olduğu için kendisinin evinin bahçesinde oluşturmuş olduğu bir alan var. Burada sabah koşulara çıktıktan sonra beraber antrenmanlar yapabiliyoruz."

Yuvanç, Tunceli'nin yüksek rakımlı noktalarında antrenmanlar yaparak kondisyon kazandığını söyledi.

Kuzeniyle haftanın 7 günü antrenman yaptığını belirten Yuvanç, "Sabah koşudan sonra bahçede gölge boksu yapıp kuzenimle model çalışıyoruz ya da torba dövüyoruz. Ben şu an Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim ileride dünya şampiyonasına gidebilmek." diye konuştu.

Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar
Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar
Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar
Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar
Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar

Kick Boks, Türkiye, Tunceli, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli kick boksçu kuzenler, madalya için evlerinin bahçesinde güç depoluyorlar - Son Dakika


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