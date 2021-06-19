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Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, dünya şampiyonluğu için çalışıyor - Son Dakika

Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, dünya şampiyonluğu için çalışıyor

19.06.2021 12:32

Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, İtalya'da ekim ayında yapılacak Wako Dünya Şampiyonası için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, İtalya'da ekim ayında yapılacak Wako Dünya Şampiyonası için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Dünya Şampiyonası öncesinde Şırnak'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek Mehmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası'na üçüncü kez katılacağım. Gençlerde üçüncü oldum, 2019'da çeyrek finalde elendim. Artık yeter, gereğini yapmamız gerekiyor. Çok çalıştım, kendimi çok geliştirdim. Tecrübe de edindim, o yüzden altın madalya almak istiyorum." dedi.

Sporcu olarak her zaman zirveyi hedeflediğini vurgulayan Mehmet, "Bayrak uğruna, altın madalya için her zaman elimden geldiğince zirveyi hedefliyorum. Ülkemi temsil etmek büyük gurur, paha biçilemez. Bayrağı taşıyan bir sporcu olarak her zaman tüylerim diken diken oluyor." ifadelerini kullandı.

Önce Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

Mehmet Mıstık, İtalya'daki organizasyon öncesi Şırnak'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonası'nın yılda 3 kez yapıldığına dikkati çeken Mehmet, "Şampiyona için yaklaşık 2 hafta kaldı. Milli takım seçmeleri için yılda 3 turnuvamız oluyor. Turnuvanın son ayağı yapılacak. Ben zaten geçtiğimiz maçlarda birincilik elde ettiğim için Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını aldım." ifadelerini kullandı.

Katılacağı her iki organizasyon için yoğun tempoda çalıştığını kaydeden Mehmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir tempoya gireceğiz. Şu an Türkiye Şampiyonası planlarımı yürütüyorum. Bu organizasyondan sonra yeni bir program çizeceğiz. Kondisyon, beslenme, fitness, kick boks ayrı ayrı hazırlıklar olacak. Yeniden yapılan bir bina gibi her şey hazırlanıyor ve sahneye çıkıyorsunuz. Bu serüven için heyecanlıyım. İskelet henüz kurulmadı ama proje hazır."

İyi çalışan bir sporcu olduğunu ve bundan dolayı kendine çok güvendiğini anlatan Mehmet, "Çalışmasam bu kadar iddialı konuşmam. Yine iddialı konuşuyorum. Kazanmaya gidiyorum. Elimden geldiğince terimin son damlasına kadar çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Son 8 Türkiye Şampiyonası'nda maç kaybetmediğini vurgulayan Mehmet, "2018'den beri ülkemizde kaybetmedim. Yanılmıyorsam iki uluslararası, 6 Türkiye Şampiyonası geçti. Namağlup gidiyorum. Umarım iki hafta sonra 9. namağlup şampiyonluğu alacağım. Madalya kürsüsüne bir yenisini eklemek için çalışıyorum. İtalya'ya tam motivasyonla gidiyorum." diye konuştu.

Olimpiyat hayali

Mehmet, kick boksun olimpiyat sporu olmasıyla ilgili değerlendirmede son viraja girildiğini ve bunun gerçekleşmesi halinde olimpiyat heyecanını da yaşamak istediğini dile getirdi.

Kick boksun 2018'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanındığına dikkati çeken Mehmet, şunları söyledi:

"Olimpiyatlar için son viraja girdik. Galiba kick boks da olimpiyatlardaki yerini alacak. Bu konu bir ay sonra netleşecek. Olumlu gidiyor. 29 yaşındayım, eğer olimpiyatlara dahil olursa bir sonraki olimpiyatlarda ülkem adına yarışmak için elimden geleni yaparım. Bu her sporcunun hayalidir. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edebiliyorum. Başarılı bir sporcuyum. O yüzden kota alabilmek için elimden geleni yapacağım. Bu hayalim, onu gerçekleştirmek istiyorum."

Olimpiyatlara katılma hayalinin gerçekleşmemesi halinde üzülmeyeceğini belirten Mehmet, "Akademi sahibiyim. Kendi öğrencilerimi olimpiyatlara yetiştirmek için elimden geleni yapacağım. Milli takım antrenörü olarak orada olmaya çalışacağım." diye konuştu.

"Kick boks adam dövme sporu değildir"

Kick boksun sert bir spor olarak algılandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Mehmet, "Böyle bir algı vardı ama son zamanlarda kırılmaya başladı. Kick boks trend olan bir spor. Aileler bilinçli, beni ve sporumu sorgulayan ailelerden mutlu oluyorum. Kick boks sadece dövüş sporu olarak değerlendirilmemeli. Kişinin güvenini artıracak ve fiziğe katkı yapacak bir spor. Reflekslerimiz gelişecek. Kuralına göre spor olduğunu anlatıyoruz. Bu da disiplin getiriyor. Bu sizi güçlü birey yapıyor. Kick boksu satranca benzetiyorum. Çok şey katıyor. Farkındalık kazandıran bir spor. Kick boks adam dövme sporu değildir. 7'den 77'ye herkese önerebileceğim bir spor." ifadelerini kullandı.

"Hayalinizi ve hedefinizi her zaman yüksek tutmalısınız"

Milli takım formasıyla her şampiyonada büyük heyecan yaşadığını vurgulayan Mehmet, "2007'de bu spora başladım. Hocam hedefimizin ne olduğunu sormuştu ve ben dünya şampiyonu olmak istediğimi söylemiştim. O zaman bana gülenler olmuştu. Ben onları da geçtim ama daha dünya şampiyonu olamadım. Hayalinizi ve hedefinizi her zaman yüksek tutmalısınız." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan Mehmet, sporculuğunun yanında yetiştireceği çocuklarla Türk sporuna hizmet etmeyi de amaçlıyor.

"Devletimizin en güzel üniversitesinde burslulukla eğitim aldım." diyen Mehmet, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız da güzel adımlar attı. Özel üniversitelerle de bu konuda anlaşmalar var. Artık sporcular tüm bölümlerde eğitim alabiliyor. Tıp eğitimi almış bir sporcu bile görebileceğiz. Benim gözüm de her zaman yüksekte olacak. Tekmelerim her zaman zirveye atılacak. Bayrağım için terimin son damlasına kadar çalışmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmesini isteyen Mehmet, "Çocuklar bu şekilde kendilerini bulsun. Haftada 3 saat spor onlara bir şey kaybettirmez, çok şey kazandırır. Devletimiz de elinden geleni yapıyor. Başarılı sporculara istedikleri üniversitede, istedikleri bölümde burslu okuma fırsatı veriyor. Ülkemiz daha ne yapsın. Aileler de çocuklarını doğal ortamlarına salsınlar, onlar mutlaka yüzmeyi öğrenecektir. Asla pes etmemeliyiz. Ben enerjimi yüksek tutuyorum. Kimse hayallerinden vazgeçmesin." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, dünya şampiyonluğu için çalışıyor
Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, dünya şampiyonluğu için çalışıyor
Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, dünya şampiyonluğu için çalışıyor
Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, dünya şampiyonluğu için çalışıyor

Dünya Şampiyonası, Kick Boks, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli kick boksçu Mehmet Mıstık, dünya şampiyonluğu için çalışıyor - Son Dakika Spor


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