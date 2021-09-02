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Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması - Son Dakika

Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması

02.09.2021 11:32
Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması, System.String[]

Antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı kick boksta Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, iki dünya dördüncülüğü, iki de Avrupa şampiyonluğu elde eden 22 yaşındaki milli kick boksçu Vedat Ağyürek, dünya kupasına hazırlanıyor.

Antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı kick boksta Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, iki dünya dördüncülüğü, iki de Avrupa şampiyonluğu elde eden 22 yaşındaki milli kick boksçu Vedat Ağyürek, dünya kupasına hazırlanıyor.

Kick boksla antrenörünün okullarda sporcu taramasıyla ilkokul üçüncü sınıfta tanışan Ağyürek, yaklaşık 13 yıldır ringlerde ter döküyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu da olan milli kick boksçu Ağyürek'in, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası başarıları da bulunuyor.

İrlanda'da 2016 yılında düzenlenen dünya şampiyonasında 4'üncü, 2017'de Antalya'da Avrupa şampiyonluğu elde eden Ağyürek, 2019 yılında yine bu kentte tekrar Avrupa şampiyonluğu, aynı yılın eylül ayında da Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında bir kez daha 4'üncü oldu.

Ağyürek, 13-19 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek dünya kupasında 69 kiloda Light Contact branşında altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Milli sporcu Vedat Ağyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında kick boksa başladığını, spor hayatında büyük zorluklar çektiğini ve amacına ulaşarak sonunda çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı elde ettiğini söyledi.

"Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum"

Kick boks sporunu, sporcu karakteriyle devam ettirmek istediğini ifade eden Ağyürek, şöyle konuştu:

"Kick boksta yenilgi alabiliriz, her zaman şampiyonluk nasip olmayabilir ama yenilgi de kesinlikle kaybetmek değildir. Yeni bir başarıya adım atmak demektir. Bunun için her zaman çalışacağız, çaba göstereceğiz. Çünkü hedefimiz var. O hedef doğrultusunda ilerliyoruz. 13-19 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek dünya kupasında 69 kiloda Light Contact branşında ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum ve her zamanki gibi şampiyonluk hedefliyorum. İnşallah orada da şampiyon olmak bize nasip olur."

Ağyürek, Pasinler ilçesinden antrenman yaptığı kent merkezine 40-50 kilometrelik mesafeden geldiğini belirterek, zorlu ulaşım koşullarına rağmen antrenmanlarını ihmal etmediğini dile getirdi.

Hedeflerine ulaşmak istediğini vurgulayan Ağyürek, "Bunu hiçbir zaman bahane olarak görmedik. Hep gelmek istedik. Antrenmanlara gelemesek bile tek başımıza, partnerimiz varsa onunla, o da yoksa bir arkadaşımızı yanımıza alırız onunla birlikte devam ettirebiliriz. Çünkü biz bu spora aşığız, aşık olduğumuz için bu sporu her zaman yapmak için hazırız." şeklinde konuştu.

Emre Şahin: "Okul, iş ve spor hayatını bir arada devam ettirmeye çalıştı"

Aynı zamanda kendisi de milli kick boksçu olan Ağyürek'in antrenörü Emre Şahin de genç sporcunun başarılı olmak için gösterdiği azimden bahsederek, şunları kaydetti:

"Vedat, gerçekten zor şartlardan buralara gelen bir sporcumuz. Okul döneminde öğrenciyken ailesine destek olabilmek için yardım etmek zorunda kaldı. Yani hem okulu hem işi hem de spor hayatını devam ettirmeye çalıştı. Zaten bu yolda da bu zorlu aşamalardan geçmek lazım. Sadece sabretmek, mücadele etmek lazım. Bu sporcularımızda Allah'a şükür bu mücadeleden asla pes etmediler. Ülkemizi bayrağımızı bütün gönülleriyle kalpleriyle birlikte en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyorlar. Dünya kupasına göndereceğiz. Biz ona sonuna kadar güveniyoruz. Arkasındayız, inanıyoruz ve ülkemizi, bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecek."

Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması
Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması
Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması
Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması
Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması

Macaristan, Antalya, Milli, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli kick boksçu Vedat Ağyürek'in hedefi dünya kupası şampiyonluğu Açıklaması - Son Dakika Spor


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