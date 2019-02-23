Son Dakika Haberleri: Milli Kick Boksçu Zeynep'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Milli Kick Boksçu Zeynep'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu

15 dakika önce

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu milli kick boks sporcusu Zeynep Gültekin (23), öğretmen olarak atama bekliyor.

Milli Kick Boksçu Zeynep'in Hedefi Dünya Şampiyonluğu, System.String[]


BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu milli kick boks sporcusu Zeynep Gültekin (23), öğretmen olarak atama bekliyor. Gültekin, hedefinin memleketinde kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek ve dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Düzova köyünde 9 çocuklu bir ailenin 6'ncı çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep Gültekin, 2014 yılında Burdur MAKÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nu (BESYO) kazandı. Üniversite okumak için 2014 yılında Burdur'a gelen Gültekin'in kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç ile tanışması hayatını değiştirdi. Birinci sınıfta kick boksa başlayan Gültekin, bu dalda 2015 yılında Türkiye üçüncülüğü, aynı sene Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Karması Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü ve 2016 yılında Antalya Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik, 2017 Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederken, Niğde'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu.

Spor hayatının yanı sıra öğrenim hayatını da başarıyla devam ettiren Zeynep Gültekin, geçen yıl yaz döneminde Burdur MAKÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Beden eğitimi öğretmeni olarak atama bekleyen Zeynep Gültekin, Burdur'da kick boks antrenmanlarına devam ediyor, aynı zamanda da bu spora yeni başlayan minik sporculara gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor.

Zeynep Gültekin, lise yıllarında imkansızlıklar nedeniyle memleketinde spor yapamadığını belirterek, "Tekvando yapmak istiyordum, ama imkansızlıklardan dolayı spora başlayamadım. MAKÜ beden eğitimi öğretmenliğini kazanıp Burdur'a gelince Deniz Hoca ile tanıştım ve kick boks sporuna başladım. Hocamın destekleriyle birçok Türkiye derecesi yaptım. 2015 yılında Hırvatistan'da dünya üçüncüsü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.

Geçen yıl MAKÜ'den mezun olduğunu ve atama beklediğini söyleyen Gültekin, beden eğitimi öğretmeni olarak spora hizmet etmek istediğini kaydetti. Gültekin, memleketi Ceylanpınar'da yetenekli sporcuları bulup yetiştirmek istediğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zeynep Gültekin minik sporcuları eğitirken

Zeynep Gültekin çalışırken 

Zeynep Gültekin ile röportaj

Antrenman maçından detay - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:22 Kaynak: DHA

Spor
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