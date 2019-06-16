Milli kick boksçulardan İtalya'da 6 madalya
1 saat önce
İtalya'da düzenlenen "Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası"nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:35 Kaynak: AA
'da düzenlenen "Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası"nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Türkiye
Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular Soner Şen altın, Özge Üçtaş ile Gökçenur Tarhan gümüş, Onur Çelik ve iki disiplinde olmak üzere Recep Genç
bronz madalya kazandı.
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