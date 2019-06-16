Son Dakika Haberleri: Milli kick boksçulardan İtalya'da 6 madalya
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Milli kick boksçulardan İtalya'da 6 madalya

1 saat önce

İtalya'da düzenlenen "Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası"nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

Milli kick boksçulardan İtalya'da 6 madalya, System.String[]
İtalya'da düzenlenen "Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası"nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular Soner Şen altın, Özge Üçtaş ile Gökçenur Tarhan gümüş, Onur Çelik ve iki disiplinde olmak üzere Recep Genç bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:35 Kaynak: AA
Türkiye, İtalya, Spor
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