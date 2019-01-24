Milli Kick Boksçunun Hedefi Dünya Şampiyonluğu

ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale
'de sınıf arkadaşının tavsiyesiyle başladığı kick boksta Türkiye
şampiyonu olan Mevlüdiye Aktaş'ın hedefi, bu yıl Antalya
'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takmak.
5 yıl önce sınıf arkadaşının yönlendirmesiyle başladığı kick boksta başarılı olarak milli takıma kadar yükselen 22 yaşındaki Mevlüdiye Aktaş, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 65 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Polis
Gücü Gençler Birliği sporcusu Mevlüdiye, hedeflerine ulaşabilmek için günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Bozok Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıfta eğitimini sürdüren Mevlüdiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.
Kick boks sporuyla 5 yıl önce tanıştığını belirten Mevlüdiye, "17 yaşında sınıf arkadaşımın sayesinde tanıştım bu sporla. Lise son sınıftaydım sınıf arkadaşım kick boks sporuyla ilgileniyordu. Ben de ona sürekli sorular soruyordum. Arkadaşımdan ilham alarak onun tavsiyesiyle bu spora başladım. Evimize yakın spor salonlarını araştırdım ve Adem hocamla tanıştım. 5 yıldır yılmadan usanmadan severek yapıyorum. Allah'a şükürler olsun ki emeğimin karşılığını almaya başladım." diye konuştu.
Mevlüdiye, çok çalışmasının karşılığını Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında şampiyon olarak aldığını ifade etti.
"Hiçbir ödül, derece, madalya kolay kazanılmaz"
Şampiyonaya günde çift antrenman yaparak hazırlandığını anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:
"Çok zorlu rakiplerim vardı. Ama çok çalışmıştım ve karşılığını maçlarımı kazanarak aldım. Madalyayı boynuma taktığım anı hiç unutmuyorum. Kelimelerle tarif edilebilecek şeyler değil. Çok mutlu oldum. İnşallah Allah bana tekrar tekrar bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin. Tabii ki çok zorlu süreçlerden geçerek bu dereceleri elde ettik. Hiç bir ödül, derece, madalya kolay kazanılmaz. Emek vermeden ödül kazanamıyorsun. Azimle ve mücadele edilirse kazanılmayacak, başarılmayacak hiçbir şey yoktur."
Milli formayı giymesinin çok önemli olduğunu dile getiren Mevlüdiye, şunları kaydetti:
"Biliyorum bunu benim gibi bu sporla uğraşan çok kişi hayal ediyor. Ancak çok çalıştım ve Allah'a şükürler olsun ki ay yıldızlı milli formayı gururla giyiyorum. Milli formayla ilk olarak Slovenya
'nın Maribor
kentinde düzenlenen WAKO Avrupa
Kick Boks Şampiyonası'na katıldım. Çok heyecanlıydım. Milli takım kampı çok güzeldi. Günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlandık. Yurt dışındaki rakiplerimiz baya güçlüydü. Derece elde edemedim. Ancak bu yıl dünya kupası Antalya'da düzenlenecek. Hedefim burada altın madalyayı boynuma takmak. Türk bayrağımızı en yukarıya çıkartıp İstiklal Marşımızı okutmak en büyük hedefim olacak."
Antrenör Adem Ayten ise Mevlüdiye ile aynı salonda çok emek vererek başarıyı yakaladıklarını aktardı.
Bir antrenör olarak sporcusunun başarılarını görmenin çok ayrı bir duygu olduğuna dikkati çeken Ayten, şunları ifade etti:
"Sporcum aynı sınıftaki arkadaşına özenerek başladı. Çok zorlu süreçler geçirdik. Zor zamanlarda dahi zorlu antrenmanlarımızı yaptık. Adım adım her gün biraz daha ileriye ve iyiye giderek başarıya imzamızı attık. Spor uzun soluklu bir süreçtir. Çok azim, gayret ve çaba ister. Yılmadan antrenmanlara sürekli katılarak başarı elde edilir. Bizim sporcumuzda da hepsi mevcuttu. Allah'a şükürler olsun Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı. Şimdi hedefimiz dünya şampiyonası. Bunun için de çok çalışıyoruz."