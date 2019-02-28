Son Dakika Haberleri: Milli Korvet Tcg Burgazada'nın Top Sesleri Kuzey Ege'de Yankılandı

Milli Korvet Tcg Burgazada'nın Top Sesleri Kuzey Ege'de Yankılandı

2 saat önce

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada, "Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı"nın ikinci gününe su üstü hedeflerine top atışıyla başladı.

Milli Korvet Tcg Burgazada'nın Top Sesleri Kuzey Ege'de Yankılandı, System.String[]
Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada, "Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı"nın ikinci gününe su üstü hedeflerine top atışıyla başladı.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla Saros Körfezi'ne giren 21 savaş gemisi, su üstü hedeflerine atış için savaş tertibi aldı.

TCG Kemalreis ve TCG Oruçreis fırkateynlerinin ardından faaliyet sırası kendisine gelen TCG Burgazada, yüksek süratteyken ana batarya topuyla su üstü hedeflere 10 mermi atışı yaptı.

Atış faaliyetini başarıyla tamamlayan TCG Burgazada, akşam üzeri gerçekleştirilecek kara bombardımanı atışına hazırlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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