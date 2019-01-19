Son Dakika Haberleri: Milli Koşucu Antrenman Yaparken Köpeklerin Saldırısına Uğradı

Milli Koşucu Antrenman Yaparken Köpeklerin Saldırısına Uğradı

1 saat önce

KARABÜK'te, milli dağ koşucusu Elif Aslan (20), Çamlık Tabiat Parkı'nda antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı.

Milli Koşucu Antrenman Yaparken Köpeklerin Saldırısına Uğradı, System.String[]
KARABÜK'te, milli dağ koşucusu Elif Aslan (20), Çamlık Tabiat Parkı'nda antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına giren Aslan, olay yerine gelen polisler tarafından kurtarıldı.

Milli dağ koşusucu Elif Aslan, antrenman için arkadaşı Betül Savaş ile Çamlık Tabiat Parkı'na geldi. Bir turu arkadaşıyla koşan Aslan, ikinci tura ise yalnız devam etti. Bu sırada sokak köpekleri Elif Aslan'a saldırdı. Çığlıklar atan Aslan, kurtulmak için yakındaki çalılıkların arasına girdi. Betül Savaş, arkadaşı için hemen polisten yardım istedi. Gelen ekipler, Elif Aslan'ı çalıklar arasında ağlarken buldu. Polise, olay yerinden kaçan köpeklerin sadece ayakkabısından ısırdığını söyleyen Aslan ve arkadaşı, ekip aracıyla kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Belediye veteriner ekipleri sokak köpeklerini bulup götürmek için olay yerine geldi. Parktaki parkurda koşanlardan Çağan Çetin, "Kız öyle bir ağlıyordu ki sesi çok uzaklardan geliyordu. Ona doğru koşarak gittik. Daha önce bana da burada sokak köpekleri saldırdı. Toplasalar daha iyi olur" dedi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:12 Kaynak: DHA

Karabük, Çamlık, 3. Sayfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi Dünyanın En İyi Kenevir Tohumu Samsun'da

Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:42:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Koşucu Antrenman Yaparken Köpeklerin Saldırısına Uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]