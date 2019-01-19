Son Dakika Haberleri: Milli Koşucuya Antrenmanda Köpekler Saldırdı

Milli Koşucuya Antrenmanda Köpekler Saldırdı

1 saat önce

Karabük'te, milli dağ koşucusu Elif Aslan (20), Şirinevler Kent Ormanı'nda antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı.

Milli Koşucuya Antrenmanda Köpekler Saldırdı, System.String[]
Karabük'te, milli dağ koşucusu Elif Aslan (20), Şirinevler Kent Ormanı'nda antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına giren Aslan'ı, yardım istediği polisler kurtardı. Milli dağ koşucusu Elif Aslan, antrenman koşusu için arkadaşı Betül Savaş ile Şirinevler Kent Ormanı'na geldi. Bir turu arkadaşıyla koşan Aslan, ikinci tura ise yalnız devam etti. Bu sırada kent ormanı içerisinde bulunan bir grup sokak köpekleri Elif Aslan'a saldırarak kovaladı. Çığlıklar atan Aslan, kurtulmak için yakındaki çalılıkların arasına girdi. Bu sırada, Arslan polisi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, Elif Aslan'ı koşu parkuru üzerinde siren çalarak aradı. Çalıklar arasında polis ekipleri tarafından ağlarken bulunan sporcu polise, olay yerinden kaçan köpeklerin sadece ayakkabısından ısırdığını söyledi. Polis ekipleri köpeklerin saldırı sonrası korkuya kapılan Aslan'ı ekip aracıyla kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

(Yasin Erdem/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:01 Kaynak: İHA

Karabük, Şirinevler, Güncel
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