Son Dakika Haberleri: Milli Kültürün Uluslararası Tanıtımına Katkı Sağlayacak Dizi Filmlerin Desteklenmesi ve Sinema...

Milli Kültürün Uluslararası Tanıtımına Katkı Sağlayacak Dizi Filmlerin Desteklenmesi ve Sinema...

28 dakika önce

Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Milli Kültürün Uluslararası Tanıtımına Katkı Sağlayacak Dizi Filmlerin Desteklenmesi ve Sinema..., System.String[]
Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Politika
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