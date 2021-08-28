Milli kürekçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, 4-5 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Kruszwica'de gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

BM 1x (ümit erkekler tek çifte): Hamza Mert Avunduk

BLW 2x (hafif kilo ümit kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu - Elis Özbay

BLM 2x (hafif kilo ümit erkekler iki çifte): Enes Gök - Şefik Çakmak

BLM 2 (hafif kilo ümit erkekler iki tek): Samet Kaban - Denizhan Aydın

BLW 2 (hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal - Nigar Hatun Demiroğlu