23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruszwica'da iki gün sürecek organizasyonda mücadele edecek milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:
BM 1x (Ümit erkek tek çifte): Hamza Mert Avunduk
BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu-Elis Özbay
BLW 2- (Hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal-Nigar Hatun Demiroğlu
BLM 2x (Hafif kilo ümit erkekler iki çifte): Enes Gök-Şefik Çakmak
BLM 2- (Hafif kilo ümit erkekler iki tek): Samet Kaban-Denizhan Aydın
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Milli kürekçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika Spor