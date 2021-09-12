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Milli kürekçilerden Balkan Şampiyonası'nda 17 madalya - Son Dakika

Milli kürekçilerden Balkan Şampiyonası'nda 17 madalya

12.09.2021 13:18
Milli kürekçilerden Balkan Şampiyonası'nda 17 madalya, System.String[]

???????Milli kürekçiler, Kuzey Makedonya'nın Struga şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 8 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

???????Milli kürekçiler, Kuzey Makedonya'nın Struga şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 8 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 17 madalya kazanan milli sporcular, tarihinde en çok altın madalya sayısına ulaştığı Balkan Şampiyonası'nı yaşadı.

Milliler, 8 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalyayla genel klasmanda birinci oldu. Erkekler kategorisinde kupanın sahibi olan milliler, kadınlar kategorisinde ise aynı puana sahip olduğu Yunanistan ile ikinciliği paylaştı.

Şampiyonaya, ev sahibi Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye katıldı.

Madalya kazanan milli kürekçiler

JWA4- (Genç kızlar dört tek) ekibi gümüş madalya kazandı.

Irmak Fertuğ - Ülkü Özen - Ruken Ülgey - Aslıhan Naran Akkay

JMB1x (Yıldız erkekler tek çifte) ekibi şampiyonayı dördüncü tamamladı.

Yusuf Ziya Ateş

JMB2x (Yıldız erkekler iki çifte) ekibi gümüş madalya kazandı.

Kerem Akkiriş - Halil Kaan Köroğlu

JMA4- (Genç erkekler dört tek) ekibi altın madalya kazandı.

Ali Ardıl İlgün - Kaan Yılmaz Aydın - Serkan Erkal - Enver Erman

JWA4x (Genç kızlar dört çifte) ekibi şampiyonayı dördüncü tamamladı.

Deniznur Serra Baykara - Ayşe Cemre Can - Ruken Ülgey - Aleyna Tülin Telli

JMA2- (Genç erkekler iki tek) ekibi bronz madalya kazandı.

Altar Karabudak - Fatih Mehmet Avcı

JMA1x (Genç erkekler tek çifte) ekibi altın madalya kazandı.

Eren Efe Kara

JMA2x (Genç erkekler iki çifte) ekibi altın madalya kazandı.

Serkan Erkal - Enver Erman

JWB1x (Yıldız kızlar tek çifte) ekibi gümüş madalya kazandı.

Eda Erkan

JWB2x (Yıldız kızlar iki çifte) ekibi bronz madalya kazandı.

Damla Sungunapa - Derensu Kutluata

JMB8+ (Yıldız erkekler sekiz tek dümencili) ekibi altın madalya kazandı.

Aytimur Selçuk - Enes Biber - Yasin Şen - Eren Akbaş - Mehmet Emin Sarıoğlu - Eren Kırcı - Alper Şevket Eren - Mert Can Çayır - Ege Büyükçetin (d)

JMB4- (Yıldız erkekler dört tek) ekibi bronz madalya kazandı.

Yasin Şen - Eren Akbaş - Ali Asaf Çifci - Ensar Efe Din

JWB4x (Yıldız kızlar dört çifte) ekibi bronz madalya kazandı.

Damla Sungunapa - Eda Erkan - Ayşe Baydar - Derensu Kutluata

JWA8+ (Genç kızlar sekiz tek dümencili) ekibi gümüş madalya kazandı.

Irmak Fertuğ - Ülkü Özen - Selin Ege Akgül - Simla Suay Alıncı - Ayşe Cemre Can - Merve Yeşilmen - Deniznur Serra Baykara - Aleyna Tülin Telli - Tuana Fatma Yıldız (d)

JMB2- (Yıldız erkekler iki tek) ekibi altın madalya kazandı.

Mert Can Çayır - Alper Şevket Eren

JMA4x (Genç erkekler dört çifte) ekibi şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

Emirhan Balıkçı - Mahmut Tiryaki - Mehmet Giray Kuşkuş - Ahmet Ali Kabadayı

JWA2- (Yıldız kızlar iki tek) ekibi altın madalya kazandı.

Ruken Ülgey - Aslıhan Naran Akkay

JWA1x (Genç kızlar tek çifte) ekibi altın madalya kazandı.

Deniznur Serra Baykar

JMB4x (Yıldız erkekler dört çifte) ekibi gümüş madalya kazandı.

Giray Yazçayır - Yusuf Ziya Ateş - Kerem Akkiriş - Halil Kaan Köroğlu

JWA2x (Genç kızlar iki çifte) ekibi şampiyonayı dördüncü tamamladı.

Damla Sungunapa - Ayşe Cemre Can

JMA8+ (Genç erkekler sekiz tek Dümencili) ekibi altın madalya kazandı.

Ali Ardıl İlgün - Kaan Yılmaz Aydın - Serkan Erkal - Enver Erman - Fatih Mehmet Avcı - Altar Karabudak - Cevdet Ege Mutlu - Eren Efe Kara - Ege Büyükçetin (d)

Bronz Madalya, Altın Madalya, Makedonya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli kürekçilerden Balkan Şampiyonası'nda 17 madalya - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli kürekçilerden Balkan Şampiyonası'nda 17 madalya - Son Dakika
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