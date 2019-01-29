Son Dakika Haberleri: Milli Kuvvetler Caddesi'nde Yol Tamiratı Trafiği Felç Etti

Milli Kuvvetler Caddesi'nde Yol Tamiratı Trafiği Felç Etti

1 saat önce

Balıkesir'in en işlek caddelerinden Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen yol arızası trafiği felç etti.

Milli Kuvvetler Caddesi'nde Yol Tamiratı Trafiği Felç Etti, System.String[]
Balıkesir'in en işlek caddelerinden Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen yol arızası trafiği felç etti.

Balıkesir'de Milli Kuvvetler Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen yol arızası nedeniyle caddenin bir kısmı saat 14.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapanması Balıkesir trafiğini alt üst etti. Milli Kuvvetler Caddesi'ne girmek isteyen sürücüler ilerlemekte sıkıntı çekti. Büyükşehir Belediye ekiplerinin 2 saat süren yoğun çalışması sonrası Milli Kuvvetler Caddesi trafiğe açıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Görevinden Ayrıldı Galatasaray, Emre Mor'un Kiralanması İçin Anlaşmak Üzere

Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama! Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:27:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Kuvvetler Caddesi'nde Yol Tamiratı Trafiği Felç Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]