Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi - Son Dakika

Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi

17.12.2020 09:29
Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi, System.String[]

Türkiye'de son yılların gözde yiyeceklerinden birisi olan kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler sektöre vurulan ithal bağırsak darbesinden şikayetçi.

Türkiye'de son yılların gözde yiyeceklerinden birisi olan kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler sektöre vurulan ithal bağırsak darbesinden şikayetçi. Üretici Erdal Aslanboğa, kokoreçte bakanlık tarafından belirlenen bir standart olmadığını ve bu nedenle yurt dışından getirilen ithal bağırsak ile hem piyasanın hem de fiyatların suni olarak arttırıldığını söyledi. Aslanboğa, piyasadaki kokorecin yüzde 60 oranında ithal bağırsak ile oluştuğuna vurgu yaparken vatandaşları da bildikleri marka ve mekanlardan yemesi konusunda uyardı.

Kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler ithal bağırsağın sektörde fiyat artışına neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanına Balıkesir kuzusundan elde ettiği kokoreci gönderen Aslanboğa Kokoreç işletmesinin sahibi Şef Erdal Aslanboğa, pandemi döneminde kokorece vatandaşın ilgisinin arttığını söyledi. Aslanboğa, "Pandemi döneminde vatandaşın ilgisi kokorece yoğun oldu. Geçen seneye ve işletmelerin kapanmadığı önceki döneme göre satışlar daha fazla. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için insanlar sakatata ve kokorece daha fazla yöneldi. Doğal bir yiyecek ve vitamin deposu olduğu için de tercih ediliyor" dedi.

Yasal olarak standart yok

Balıkesir'de yalnızca 2 firmanın yerli üretim yaptığını söyleyen Erdal Aslanboğa, yurt dışından gelen bağırsakların yerli ürünlerle karıştırılarak yapılan kokoreçlerin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. Aslanboğa, "İç piyasada kokoreçe talep çok. Bu nedenle yurt dışından ithal bağırsak getirtiliyor. ithal bağırsak kokoreçin lezzetini yok ediyor. Çünkü bağırsak bakteri üretir. Bunun günlük işlenmesi gerekir. Ayrıca ithal bağırsağı sektöre sokarak fiyatları da arttırıyorlar. Türkiye'de kokoreç için en iyi ürün Balıkesir'de kuzudan elde ediliyor. Artık neredeyse her firma Balıkesir adını kullanıyor. Bağırsağın mutlaka bakanlık onaylı tesislerde ve üretim noktalarında temin etmek gerekiyor. Kokoreçte şu an bir standart olmadığı için ithal bağırsak, dana bağırsağı kullanılıyor. Et gibi sucuk gibi değil. Sucukta kanatlı eti yada farklı şeyler kullanılmaz. Böyle bir standart yok kokoreçte. Buna kanuni bir engel yok çünkü standart yok. Yasada bir açıklık var. Piyasada şu an yüzde 60-70 oranında ithal kokoreç var" diye konuştu. - BALIKESİR

Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi
Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi
Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi

Balıkesir, Türkiye, Şef, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Korona erkekleri daha çok öldürüyor! Sebebi hem biyolojik hem çevresel Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi
Karacabey maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır Gaziantep maçında yok Karacabey maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır Gaziantep maçında yok         
09:12
Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi         
08:59
Ajax, Utrecht'i 5-4 yenerek Hollanda Kupası'nda tur atladı Ajax, Utrecht'i 5-4 yenerek Hollanda Kupası'nda tur atladı         
08:53
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti         
07:25
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 09:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli lezzetimiz kokorece 'ithal bağırsak' darbesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei