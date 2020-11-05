Milli maç arasında Antalya'da mini devre arası kampı - Son Dakika

Milli maç arasında Antalya'da mini devre arası kampı

05.11.2020 12:30
Milli maç arasında Antalya'da mini devre arası kampı, System.String[]

Türkiye A Milli Futbol Takımı 3 maçlık periyoda girerken lige verilen arayı değerlendirmek isteyen takımlar da mini kamp dönemi için Belek'i tercih ediyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı 3 maçlık periyoda girerken lige verilen arayı değerlendirmek isteyen takımlar da mini kamp dönemi için Belek'i tercih ediyor.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmesiyle birlikte Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'deki bazı takımlar hazırlık çalışmaları yapmak üzere Antalya'da kampa girecek.

Kamp için Belek'e ilk gelen takım Çaykur Rizespor oldu. Süper Lig'in 8'inci haftasını maç oynamadan geçirecek olan Karadeniz temsilcisi Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Cornelia Diamond Otel'de kampa girdi. Rizespor, 5-13 Kasım tarihleri arasında 8 gün sürecek kampla ligin 9'uncu haftasına hazırlanacak.RİZESPOR'UN YANI SIRA ALTAY DA BELEK'TE KAMP YAPACAKSüper Lig takımlarının yanı sıra TFF 1'inci Lig temsilcileri de kamp için Belek'i tercih ediyor. Ege temsilcisi Altay'da milli arayı Cornelia Diamond Otel'de geçirecek.  Konuyla ilgili Cornelia Diamond Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Milli maçlar arası nedeniyle bir çok futbol takımımız bölgemizde ve otelimizde mini kamp yapacak. Süper lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 8 gün ağırlayacağız. Pandemi sürecinde yerli ve yabancı bir çok turisti ağırladığımız otelimizde Güvenli Turizm Sertifikası kapsamında her türlü tedbirler alınmıştır. Takımlarımız gönül rahatlığı ile otellerimize gelebilirler. Türkiye'nin futbol turizminde en büyük tesisler Antalya ve Belek'te bulunmaktadır. Ocak ayında da yurt dışından ve yurt içinden bir çok takım bölgemizde kamp yapacak" dedi.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oymayacağı lig maçından 2 gün önce Antalya'ya gelerek Regnum Carya Otel'de kamp yapacak. Buradan maç günü Alanya'ya geçecek.


- İstanbul
Milli maç arasında Antalya'da mini devre arası kampı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli maç arasında Antalya'da mini devre arası kampı - Son Dakika Spor


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