Son Dakika Haberleri: Milli Maç Biletleri Karaborsaya Düştü

Milli Maç Biletleri Karaborsaya Düştü

11 dakika önce

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Türkiye ile Moldova'nın karşılaşacağı maçın biletleri karaborsada 500 liraya kadar çıktı.

Milli Maç Biletleri Karaborsaya Düştü, System.String[]
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Türkiye ile Moldova'nın karşılaşacağı maçın biletleri karaborsada 500 liraya kadar çıktı.

A Milli Takımın Moldova ile Eskişehir'de karşılaşacağı kritik maç öncesi son düzlüğe girildi. Eskişehir'de tüm gözler maça çevrilirken biletler maçtan tam 20 gün önce tükendi. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından internet üzerinden satışa sunulan biletler, kategoriye göre 15 Lira ile 50 Lira arasında satılmıştı. 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak maç biletlerinin uygun fiyatını ve şehrin maça olan ilgisini fırsat bilenler ellerindeki biletleri 500 Lira'ya kadar çıkan fiyatlar ile satışa sundu. Pazartesi günü oynanacak maç öncesi karaborsa biletlerin internet üzerindeki satışları devam ederken yetkililer ise değerinden neredeyse 30 kat pahalı satılan biletlere vatandaşların ilgi göstermemesini talep ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Spor
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