Son Dakika Haberleri: Milli Maçın Ardından

Milli Maçın Ardından

13 dakika önce

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, istifa etmeyi düşünmediğini, Andorra karşısında galibiyet almayı hedeflediklerini söyledi.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, istifa etmeyi düşünmediğini, Andorra karşısında galibiyet almayı hedeflediklerini söyledi.

Panucci, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda Türkiye ile karşılaştıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunun başında sorunlarla karşılaştıklarını belirten Panucci, ilk yarı iyi bir oyun sergilediklerini ancak sonuç elde etmeyi başarmadıklarını dile getirdi.

İkinci yarı takımının yaratıcılık anlamında zayıf olduğunu vurgulayan Panucci, "Onlar sahada daha agresifti ve bu fark yarattı. Andorra karşısında galibiyet almayı hedefliyoruz." dedi.

İstifayı düşünüp düşünmediği ile ilgili bir soru üzerine Panucci, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Seyirci oyundan ve teknik direktörden memnun olmamasında haklı. Oyun kötü olduğunda böyle düşünmeleri onların hakkı. Ancak tüm oyuncular en üst düzeyde performans ortaya koymaya çalıştırlar." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Arnavutluk, Andorra, Güncel
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