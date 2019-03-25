Milli Maçın Ardından
1 saat önce
Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye'ye 4-0 mağlup oldukları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçına ilişkin, "Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık.
Moldova
Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye
'ye 4-0 mağlup oldukları 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçına ilişkin, "Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık." dedi.
Spiridon, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklemedikleri bir skorla maçtan ayrıldıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin 25 dakikadan sonra oyunu kontrol etmeye başladığını ifade eden Spiridon, şöyle konuştu:
"Oyuna hakim olmaya başladılar. Biz pozisyona giremedik. İyi futbolculara sahip rakibimiz bizi cezalandırdı. Bu maçın seyrini David Copperfield
değiştirebilirdi. Skor farklı da olabilir. Türkiye karşısında iyi ve korkusuz oynadık. Kötü gidişatı değiştirmek için biraz daha zamanımız var. Çalışacak zamanımız var. Grupta Fransa
lider gibi görünüyor ancak ikincilik için İzlanda
ve Türkiye savaşabilir."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:26 Kaynak: AA
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