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Milli maçın ardından

45 dakika önce

Hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kenan Karaman, "Hem Burak (Yılmaz) hem de Cenk (Tosun) ağabeyin arkasında ciddi bir alternatif olmak istiyorum.

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Hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kenan Karaman, "Hem Burak (Yılmaz) hem de Cenk (Tosun) ağabeyin arkasında ciddi bir alternatif olmak istiyorum." dedi.

Karaman, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon sonu oynanan böyle karşılaşmaların fiziksel ve psikolojik olarak zor olduğunu söyledi.

Karşılaşmada iyi oynadıklarını dile getiren Karaman, "Fazla tempolu maç olmadı. Topa çoğunlukla biz hakimdik. Güzel bir maç, güzel bir galibiyet oldu. Bunu da ilerideki 3 maça yansıtmak istiyoruz. Her maça hazır çıkıyoruz. Hocanın beni oynatacağını dün öğrendim. Elimden geleni yapmaya çalıştım ve oyunumu golle süsledim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Karşılaşmadan önce Burak Yılmaz'ın kendisine, "Gol atacaksın." dediğini aktaran milli futbolcu, "Takımda önemli futbolcular var. Onlardan çok şey öğrenmek istiyorum. Hem Burak hem Cenk ağabeyin arkasında ciddi bir alternatif olmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoca şans verdiğinde değerlendirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman, şu anda Bundesliga'da top koşturduğunu ancak bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:26 Kaynak: AA
Burak Yılmaz, Karaman, Spor
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