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Milli maçın ardından

31 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda Moldova'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçla ilgili, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda Moldova'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçla ilgili, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdemir, elde edilen galibiyetin önemine değinerek, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu. Arnavutluk'un İzlanda'yı 4-2 yenmesi ve bizim de 4-0 kazanmamız herkesi muhteşem bir sevince boğdu. Herkesi tek tek kutluyorum. İyi bir galibiyet oldu. Andorra maçından dolayı moralimiz bozuktu biraz. İyi bir neticeyle dönüyoruz. Gruptan çıkma şansımızı bayağı arttırdı." diye konuştu.

Nihat Özdemir, grupta 4 maç kaldığını hatırlatarak, "Henüz işimiz bitmiş değil. Gruptan çıkma şansımız artmıştır. Yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılacaktır." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Nihat Özdemir, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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