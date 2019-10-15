Milli maçın ardından

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, grup lideri olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şenol Güneş, Fransa'ya karşı deplasmandan bir puanla dönmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Bizden güçlü bir rakiple oynadık. Bizden daha iyi oynadılar. Birçok pozisyon buldular. Oyunu taşımaya çalıştık. Biraz ezilerek de olsa sonunda gülerek ayrıldığımız bir maç oldu. Bütün oyunculara emeklerinden ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fransa gibi güçlü bir takımla iki kez oynayıp 4 puan almak ve lider olmak bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Gelecek ay İzlanda ile oynanacak maçın önemini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız. Fransa maçına final demiştik ama asıl final, İzlanda maçı olacak. Şu an bir avantajımız var, garantimiz yok. Arkamızda Fransa gibi güçlü bir rakip var. İzlanda ile en azından berabere kalmamız gerek ama kazandığımızda da birinciliğimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, "Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Böyle durumlarda futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz, bunu istemiyoruz. Bize karşı yapılan saldırı sonucunda biz oradayız. Bunları, Trump veya Macron'a sormanız gerek. Dünyayı onlar yönetiyor, ben takımı zor yönetiyorum." yorumunu yaptı.