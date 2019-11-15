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Milli maçın ardından

6 saat önce

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, zor bir rakibi geride bırakarak bitime 1 maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledikleri için mutlu...

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İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, zor bir rakibi geride bırakarak bitime 1 maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Basın toplantısının ardından stattan ayrılırken "mix zone"da da açıklamalarda bulunan Güneş, "Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na daha önce de katıldık. Sürdürülebilir olabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Bir mutluluğu, Türkiye'nin sevincini paylaşıyoruz." dedi.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ancak önemli olanın Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Kazanamadık, üzgünüz. Bugün böyle gerekliydi. Son iki maçta beraberlik aldık. Rakibe ve oyuna göre öyle oynamak gerekiyordu. Son 10 dakikada panikledik. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı biraz bocaladık. Zor bir rakibi aşarak bir maç öncesinden Avrupa Şampiyonası'na katlıyoruz. Keşke 25 puanla bitirebilseydik. Daha eksik de olsa grup birincisi olacağımızı bilmiyoruz. Son Andorra maçını kazanacağız. Türk insanın bir araya geleceğini gösteren olayı bir kez daha gördük. İstanbul'da 3 sahada da maç yaptık. Bunları aştık. Ülke insanın sevdiği bir takım olgusu oluşturduk. Bu oyuncular daha yeni başlıyorlar. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan nesildeki futbolcu arkadaşlarının önünü açarlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bizim takım bugün itibarıyla sevinçli, mutlu. Ben de bu mutluluğu sizinle paylaşıyorum."

İzlanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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