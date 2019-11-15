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Milli maçın ardından

6 saat önce

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu, EURO 2020'ye katıldıkları için çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

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İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu, EURO 2020'ye katıldıkları için çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Okay, "Uzun bir yol ve süreçti. Allahımıza şükürler olsun yola çıkarken koyduğumuz hedefe, bugün ulaşmak çok büyük bir gurur. Bu yolda çok şey yaşadık, her oyuncunun, yönetim kurulunun, teknik heyetin ve herkesin büyük bir emeği var. Bunun karşılığını almak büyük gurur oldu." diye konuştu.

Maçtan önce büyük bir heyecan yaşadıklarını anlatan Okay, "Bir maç önceden garantileme şansımız vardı. Sabahtan beri konsantrasyon ve heyecanımız üst düzeydeydi. Oynanması gerektiği gibi oynadık. Çizgiden çıkan top dışında pozisyon vermedik. Gol pozisyonlarımız da vardı. Liderlik şansımız devam ediyor. Ülkemizi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarının altını çizen Okay Yokuşlu, "Maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Hocamız da o yönde direktifler verdi. Onların agresif oyununa karşılık vermeliydik. Bunu da çok iyi yaptık. Birçok ikili mücadeleden galip ayrıldık. Bu da oyuna yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş'in takımın başında olmasının kendileri için önemli olduğunu da aktaran Okay, şunları kaydetti:

"Şenol hoca kariyeri ve başarılarıyla çok deneyimli bir isim. Ondan çok şey öğreniyoruz. En önemlisi burada bir aile havası oluştu. Oynayanı ve oynamayanıyla tek hedefimiz başarılı olmak. Bugün sahada olmayan oyuncuların da ne kadar istediğini, içeride ve saha kenarında gördük. Önemli olan bu ortamı yakalamak. İstatistiklere bakarsak sadece üç gol yedik. O da duran toplardan. İyi yoldayız. Bu oyunu sürdürmek bize ve izleyenlere güven veriyor. Umarım bu da devam eder. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir ekibiz, hiçbir şeyden çekinmiyoruz."

İzlanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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