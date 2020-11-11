A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: "İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu" - Son Dakika

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: "İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu"

11.11.2020 23:37

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Güneş, 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Bazı oyuncular öne çıktı." dedi.

Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in maçta sakatlandığını hatırlatan Güneş, "Onları değiştirmek zorunda kaldım. Caner, Cengiz ve Cenk'i düşünüyordum. Cengiz de tendonunda sorun yaşadı. Ciddi bir durumu yok. Orkun ile Mert'in durumuna bakacağız. Cenk'in ne oynayacağı önemliydi. 65 dakika iyi çalıştı." diye konuştu.

Hazırlık maçında oyuncuların durumunu görme şansı yakaladıklarını vurgulayan Güneş, "İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Göreceğimiz oyuncular vardı. Attığımız gollerdeki beceriler güzel. Beklerde ve kademelerde sıkıntı çektik. İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum. Rakip elle aldı. Sloven hakemler bize rastlıyor. Bu maçtaki dördüncü hakem Rusya'nın elle gol attığı karşılaşmayı yönetmişti." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Şenol Güneş, Mert Çetin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: 'İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Caner Erkin milli takıma asistle döndü İhbara giden polis ekiplerine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda özel harekat sevk edildi Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Kocasını dövdürterek öldüren kadın, sevgilisi ve sevgilisinin kardeşiyle birlikte tutuklandı, itirafları kan dondurdu İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti
Pişkin hırsız çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdi Pişkin hırsız çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdi         
23:28
Muharrem İnce: CHP, Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar         
23:10
Kamusal alanlarda sigara içmek yasaklanmıştı! Uzmanlar haklı gerekçeleri tek tek sıraladı Kamusal alanlarda sigara içmek yasaklanmıştı! Uzmanlar haklı gerekçeleri tek tek sıraladı         
22:58
Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı         
22:33
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu         
20:28
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 23:54:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: "İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei