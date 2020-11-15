Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - Son Dakika

Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş

15.11.2020 23:17

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı 3-2 yendikleri maçta alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı 3-2 yendikleri maçta alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmadan onra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Rusya'yı ilk kez yendiklerini hatırlatarak, hem grupta hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetlerini aldıklarını belirtti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak ilk 10 dakikada iyi oynamadıklarını vurgulayan Güneş, "Top kayıplarımız fazladı, rakibi karşılayamadık. Sonra oyunu düzelttik. Rakip 10 kişi kalınca onları zorladık. Arkasından da goleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyi beklememize rağmen skor 3-1'ken gereksiz bir gol yedik. Oyunun dengesini bozdu bu gol. Fizik olarak iyi bir takım rakip. Geriden uzun top oynadılar, ribaundlarda zaaflarımzı oldu. Genel oyun isteği kazanma duygusundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Böyle bir galibiyete oyuncuların, bizim, tüm Türkiye'nin de ihtiyacı vardı. Son maç için Macaristan'a gidiyoruz. Durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

FIFA sıralamaması için önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Güneş, "Maçın skorundan memnunum ama eksiklerimizi biliyoruz. Herkesin bildiğini de biliyoruz. Gruptaki durumumuz bu akşamki Macaristan-Sırbistan maçına bağlı. Berabere kalırlarsa Macaristan'la final oynarız. O da güzel olur. Tabi Rusya'nın Sırbistan'la yapacağı maç da önemli. Sırbistan'a bağlı yine her şey." diye konuştu.

Zeki Çelik'in sakatlığını takip edeceklerini aktaran ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, "Zeki'nin Macaristan'da olup olmayacağını bilimiyorum. Cengiz Ünder'i değiştirmeden önce sarı kartı gördü. Hem Cengiz hem de Hakan Çalhanoğlu sarı kart sınırındaydı. İkisini de çıkartmayı düşünüyordum ama maalesef Cengiz'i çıkaramadan kartı gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Top kayıplarının güven kaybı oluşturduğunu belirten Şenol Güneş, "Rakibi karşılarken uzak kaldık. Uzun toplarından seken toplara cevap veremdik. Aslında ikk 10 dakikadan sonra iyi yaptık bunları ama maçın tamamında yaparsak iyi takım olduğumuzu gösteririz. Oyun içinde kopmalar oluyor." dedi.

Hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Penaltı mı, değil mi bilmiyorum, ben uzaktım. Daha önce bize de oldu. İki maçta 4 puan daha alabilirdik. Bunlar olacak, VAR'da yok bu sistemde. Hakemle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Futbol TakımıFutbolRusyaŞenol GüneşUEFA Uluslar B Ligi

Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş
Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş
Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş
Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, oyunlar, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı engelli kişi, hayatını kaybetti Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti         
21:49
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar         
21:16
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi         
19:10
Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı         
17:18
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 23:32:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei