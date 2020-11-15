Milli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı 3-2 yendikleri maçta alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmadan onra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Rusya'yı ilk kez yendiklerini hatırlatarak, hem grupta hem de 2020 yılındaki ilk galibiyetlerini aldıklarını belirtti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak ilk 10 dakikada iyi oynamadıklarını vurgulayan Güneş, "Top kayıplarımız fazladı, rakibi karşılayamadık. Sonra oyunu düzelttik. Rakip 10 kişi kalınca onları zorladık. Arkasından da goleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyi beklememize rağmen skor 3-1'ken gereksiz bir gol yedik. Oyunun dengesini bozdu bu gol. Fizik olarak iyi bir takım rakip. Geriden uzun top oynadılar, ribaundlarda zaaflarımzı oldu. Genel oyun isteği kazanma duygusundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Böyle bir galibiyete oyuncuların, bizim, tüm Türkiye'nin de ihtiyacı vardı. Son maç için Macaristan'a gidiyoruz. Durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

FIFA sıralamaması için önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Güneş, "Maçın skorundan memnunum ama eksiklerimizi biliyoruz. Herkesin bildiğini de biliyoruz. Gruptaki durumumuz bu akşamki Macaristan-Sırbistan maçına bağlı. Berabere kalırlarsa Macaristan'la final oynarız. O da güzel olur. Tabi Rusya'nın Sırbistan'la yapacağı maç da önemli. Sırbistan'a bağlı yine her şey." diye konuştu.

Zeki Çelik'in sakatlığını takip edeceklerini aktaran ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, "Zeki'nin Macaristan'da olup olmayacağını bilimiyorum. Cengiz Ünder'i değiştirmeden önce sarı kartı gördü. Hem Cengiz hem de Hakan Çalhanoğlu sarı kart sınırındaydı. İkisini de çıkartmayı düşünüyordum ama maalesef Cengiz'i çıkaramadan kartı gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Top kayıplarının güven kaybı oluşturduğunu belirten Şenol Güneş, "Rakibi karşılarken uzak kaldık. Uzun toplarından seken toplara cevap veremdik. Aslında ikk 10 dakikadan sonra iyi yaptık bunları ama maçın tamamında yaparsak iyi takım olduğumuzu gösteririz. Oyun içinde kopmalar oluyor." dedi.

Hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Penaltı mı, değil mi bilmiyorum, ben uzaktım. Daha önce bize de oldu. İki maçta 4 puan daha alabilirdik. Bunlar olacak, VAR'da yok bu sistemde. Hakemle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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