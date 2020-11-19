Milli maçın ardından

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son hafta maçında konuk ettiği Türkiye'yi 2-0 yenen Macaristan'ın teknik sorumlusu Zoltan Gera, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle, teknik sorumlu olarak takımın başında sahaya çıkan Gera, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu sonuçla grup birincisi olduk ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik. Gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Gruptaki diğer maçta Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yendiğini hatırlatan Gera, "O karşılaşmanın ilk yarısındaki farklı skor, bizim ikinci yarıya daha rahat çıkmamızı sağladı. Takımdaki eksiklere rağmen bu akşam kazanmamız önemli. İyi bir takım olduğumuzu aldığımız sonuçlarla gösterdik." ifadelerini kullandı.

Macaristan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Gera, Türkiye karşılaşmasının ardından A takımdaki geçici görevinin sona erdiğini sözlerine ekledi.