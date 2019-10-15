Son Dakika Haberleri: Milli maçın ardından - Milli Futbolcu Burak Yılmaz
Son Dakika Spor Milli maçın ardından - Milli Futbolcu Burak Yılmaz

Milli maçın ardından - Milli Futbolcu Burak Yılmaz

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ın futbolcusu Burak Yılmaz, "Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ın futbolcusu Burak Yılmaz, "Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor. Ben, ülkemize Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, sahaya çıkarken omuzlarında büyük bir sorumluluk hissettiklerini belirterek, "Ülkemiz sıkıntılı bir durumdayken biraz olsun mutlu olabileceğimiz bir futbol vardı. İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık, kazanabilirdik veya kaybedebilirdik ama bu bilinç ve ruh haliyle sahaya çıktık." dedi.

Yılmaz, bu takımın güzel oyuncuları bulunduğunu ifade ederek, "Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor. Ben, ülkemize Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, Türk olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Milli maçın ardından - Milli Futbolcu Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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