Milli Maçta "Ülkede Mülteci İstemiyoruz" Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Maçta "Ülkede Mülteci İstemiyoruz" Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü

15.06.2022 11:00

A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir’deki maçta, binlerce kişi hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Maçı canlı veren TRT'nin, sloganların atıldığı sırada yayının sesini kıstığı ileri sürüldü. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) stada "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı pankartı sokmaması da tepki çekti.

A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir'deki maçta, binlerce kişi hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Maçı canlı veren TRT'nin, sloganların atıldığı sırada yayının sesini kıstığı ileri sürüldü. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) stada "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı pankartı sokmaması da tepki çekti.

İzmir, 13 yıl aradan sonra ilk kez dün bir A Milli Futbol Takımı maçına ev sahipliği yaptı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının da izlediği maça, atılan sloganlar damga vurdu.

Stattaki binlerce kişi, hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Maçı canlı veren TRT'nin, sloganların atıldığı sırada yayının sesini kıstığı iddia edildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sloganların atıldığı görüntüleri paylaşıp TRT'ye tepki gösterdi.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" PANKARTI

Diğer yandan, maçtan önce de pankart gerilimi yaşandı. 97'nci yılını kutlayan Göztepe futbol kulübüne gönül vermiş bir grup taraftarın hazırlattığı "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı pankart da TFF tarafından milli maçın yapıldığı stada sokulmadı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da pankart yasağına tepki gösterdi.

Milli Maçta Ülkede Mülteci İstemiyoruz Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü
Milli Maçta Ülkede Mülteci İstemiyoruz Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü
Milli Maçta Ülkede Mülteci İstemiyoruz Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Futbol, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Maçta 'Ülkede Mülteci İstemiyoruz' Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde kayınpederini vurdu: Yaşadığım acıları yaşamasını istedim
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Maçta "Ülkede Mülteci İstemiyoruz" Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement