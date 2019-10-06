Son Dakika Haberleri: Milli manevi değerlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs gözaltına alındı
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Milli manevi değerlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs gözaltına alındı

44 dakika önce

Milli manevi değerlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs gözaltına alındıDİYARBAKIR - Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.

Milli manevi değerlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bayrağa ve şehitlere küfürler eden şahıs, bir de "Yiyorsa gelin alın" dedi. Bunun üzerine harekete geçen Polis Özel Harekat timleri, söz konusu kişinin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşadığını tespit etti. Şahıs ardından da evinde gözaltına alındı.

Milli manevi değerlere küfredip Yiyorsa gelin alın diyen şahıs gözaltına alındı

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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