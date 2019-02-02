Millî Marateci Arapoğlu, Gençlerle Buluştu

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, tecrübelerini gençlerle paylaştı.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünce organize edilen 'Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor' isimli program, Merinos AKKM'de gerçekleştirildi. Muradiye Salonu'ndaki organizasyona Bursa'da spor yapan yüzlerce genç 'aileleriyle birlikte' katıldı. Federasyon Başkanı Esat Delihasan, Türkiye'nin karate sporundaki başarı grafiğini üst sıralara taşımak istediklerini söyledi. Son günlerde 'yapılan alt yapı yatırımlarının sonucu olarak' diğer birçok spor branşında olduğu gibi karatede de önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Delihasan, "Şu andaki hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah bu olimpiyatlarda ülkemizin lokomotifi olacağız" dedi.



Salonu dolduran ailelere 'çocuklarını ilgilendikleri spor dallarında destekleme' tavsiyesinde bulunan Delihasan, "Sporda en önemli şey istikrardır. Ne olursa olsun,hem okulumuzu hem de yaptığımız sporu, derslerimizi ve antrenmanları ihmal etmemeliyiz. Spor yapmak, eğitim hayatımızı da olumlu yönde etkiliyor" diye konuştu.



Spor yatırımlarında Türkiye'de öncü olan Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 'düzenledikleri organizasyon nedeniyle' teşekkür eden Delihasan, "Bu kadar sporcuyu bir araya getirmek büyük başarı. Ayrıca Bursa'nın spora olan yatırımlarına da şahidiz. Bütün bu yapılanlar bize ümit veriyor. Spora gösterilen hassasiyetin artarak süreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



Karatede dünya ve Avrupa şampiyonluklarını alan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye önemli dereceler getirmesi beklenen milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu ise yaptığı konuşmada, tecrübelerini ve spora bakış açısını dile getirdi. Karate sporuna 12 yaşında iken geç denilebilecek yaşta başladığını vurgulayan Arapoğlu, disiplinli ve istikrarlı bir çalışma ile başarıya ulaştığını söyledi. Karate sporunda bugüne kadar 400 civarında madalya aldığını, başarıya artık alıştığını kaydeden Arapoğlu, karate ile meşgul olmak isteyen minik sporculara 'istikrar tavsiyesinde' bulundu. Genç sporcuların 'yaşlarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle' bazen spor yapmak yerine oyun oynama, gezip tozma yönünde irade ortaya koyabildiğini ifade eden Arapoğlu, "Bunlar en doğal hakkınız, fakat yapılacak fedakarlık onucunda elde edeceğiniz değeri de hesaba katmalısınız. Benim başımdan da geçti. Zaman zaman sporu bırakmayı, gezip tozmayı düşündüm, lakin karatenin bana kazandıracaklarını hayal ettiğimde daha da motive oldum. Şu anda yaptığım spor sayesinde dünyayı geziyorum ve siz gençlerle buluşma fırsatını elde ediyorum. Beni takip edenlere herhangi bir spor dalıyla mutlaka ilgilenmelerini, ortaya bir hedef koymalarını ve belirledikleri hedef doğrultusunda 'istikrarlı bir çalışma ile' başarıya ulaşmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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