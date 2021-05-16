Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı

Milli atlet Meryem Erdoğan, Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya hak kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu sabah koşulan maratonu Meryem Erdoğan'ın 2.29.08'lik derecesiyle 14. sırada bitirdiği belirtildi. Olimpiyat için 2.29.30'luk barajı aşan Meryem'in ikinci kez olimpiyatlarda yarışacağı ifade edildi.

Meryem Erdoğan'ın da kota almasıyla Tokyo'da yarışacak milli atletlerin sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.