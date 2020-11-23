Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya, olimpiyat vizesi için raket sallıyor

Masa Tenisi Milli Takımı olimpik kadrodaki 4 sporcudan biri olan 27 yaşındaki Sibel Altınkaya, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yapılacak turnuvalardan başarılı sonuç almayı hedefliyor. Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan Sibel, 8 yaşında yaşadığı yerdeki parkta masa tenisi oynadığı sırada bir yakını tarafından bu spora yönlendirildi. Bulgaristan'da spor hayatını sürdürürken 2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne transfer olan Sibel'in, sonrasında transfer olduğu Almanya'da bir yıl raket salladıktan sonra 2014 yılında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Fenerbahçe forması giyen milli sporcu, 2014-2019 yıllarında üst üste 5 yıl büyükler ferdi masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Sibel Altınkaya, İspanya'da yapılan 2018 Akdeniz Oyunları'nda ikinci, geçen yıl yapılan Balkan Şampiyonası'nda da çiftlerde takım arkadaşıyla Balkan şampiyonluğunu elde etti. Masa Tenisi Federasyonu tarafından Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması planlanan 2 kadın, 2 erkekten oluşan 4 kişilik olimpik kadroda yer alan Sibel, gelecek yıl Güney Kore ve Rusya'da gerçekleştirilecek milli takımlar arası ve ferdi masa tenisi şampiyonalarına hazırlanıyor. Çalışmalarını Adana'da sürdüren Sibel Altınkaya, AA muhabirine, 4 yıldır Türk Milli Takımı olimpik kadroda olduğunu belirtti. Olimpiyatlarda yer alması için öncesinde başarı göstermesi gereken şampiyonaların takvimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle biraz geç açıklandığını ifade eden Sibel, ocak ayından itibaren başlayacak maçlar için antrenmanlarına devam ettiğini söyledi. Sibel Altınkaya, öncelikle hedefinin olimpiyatlara katılmayı hak etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Adana'da sabah ve akşam toplam 4 saat olmak üzere teknik ve kondisyon çalışıyorum. Her sporcu gibi benim de hedefim olimpiyatlara katılmak. 8 yaşından beri en büyük hayalim olimpiyatlar. Katılırsam en büyük hayalimi gerçekleştirmiş olacağım."

"Sibel'in çalışmalarından biraz daha ümitliyim"

Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Ali Türemiş de milli takımda birçok oyuncu olmasına rağmen Sibel'in olimpik kadroda yer almasıyla öne çıktığını aktardı. Türemiş, Sibel'in olimpiyatlara katılması halinde başarılı olacağına inandığını dila getirdi.