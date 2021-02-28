Milli masa tenisçi Talha Yiğenler, olimpiyat vizesi alabilmek için raket sallıyor

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Masa Tenisi Milli Takımı olimpik kadrosundaki 4 sporcudan biri olan 22 yaşındaki Talha Yiğenler, bu yıl yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alıp madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Talha Yiğenler, babasının Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü Başkanı olmasından dolayı erken yaşta raketlerle tanışarak, 11 yaşında Çukurova Üniversitesi Kulübü'nün profesyonel sporcusu oldu.

Buradan 18 yaşında Beşiktaş'a, 20 yaşında da Fenerbahçe'ye transfer olan Talha, 2 yıldır sarı-lacivertli kulüp adına raket sallıyor.

Kariyerinde minikler, yıldızlar, gençler Türkiye şampiyonlukları, Büyükler Balkan Şampiyonluğu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğu gibi başarılar barındıran Talha, olimpiyatlara kota alma hedefi için çalışmalarını memleketi Adana'da sürdürüyor.

Talha, AA muhabirine, masa tenisinde olimpiyatlara dünya sıralamasındaki ilk 50-60 sporcunun direkt katıldığını, diğerlerinin elemeleri geçmek zorunda olduğunu söyledi.

Olimpiyat kadrosunda yer alan kendisi gibi sporcuların elemelerde iyi puan alıp ülke puanını yükselterek organizasyona gitmek için çalıştığını ifade eden Talha, "Yaklaşık 15 gün sonra Katar'da yapılacak ilk olimpiyat eleme maçlarından yüksek puan almaya çalışacağım. Birinci hedefim olimpiyatlara katılmaya hak kazanmak." dedi.

Talha, olimpiyatlara katılmanın tüm sporcular için başarı sayıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah ailemi, ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bunun için elimden gelen çabayı göstereceğim. Olimpiyatlarda derece almak benim rüyam. En zor süreçlerde dahi antrenmanlara ara vermedim. Haftada 6 gün, günde 4 saat antrenman yapıyorum. Form tutmaya çalışıyorum. Kendimi hazır hissediyor, kendime güveniyorum. Çalışanın emeğinin karşılığını alacağına inanıyorum."

Ali Türemiş: "Talha'nın başarılı olacağı inanıyorum"

Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Ali Türemiş de Talha'nın çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Olimpik kadrodaki sporcuların elemelerde başarılı olması durumunda Türkiye'nin 4 masa tenisçiyle olimpiyatlara katılabileceğini aktaran Türemiş, "Kadrodaki sporcuların olimpiyatlara gitme işini garantilemeleri önemli. Talha'nın hem olimpiyatlara katılacağına hem de orada başarılı olacağı inanıyorum." diye konuştu.