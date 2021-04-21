Milli masa tenisçiler Tokyo Olimpiyatları kotası için Portekiz'de yarışıyor

Masa tenisi erkek ve kadın A milli takım sporcuları, Portekiz'in Guimaraes kentinde bugün başlayan Tokyo Olimpiyatları Masa Tenisi Avrupa Ferdi Elemeleri'nde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi veriyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, 25 Nisan'da sona erecek elemelerde Türkiye'yi İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz temsil ediyor.

Her ülkeden 2 erkek ve 2 kadın sporcu olmak üzere maksimum 4 oyuncunun yer alabildiği elemelere, erkeklerde 21 ülkeden 36, kadınlarda ise 25 ülkeden 40 sporcu katılıyor. Eleme müsabakaları sonunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 5 erkek ve 4 kadın sporcu katılmaya hak kazanacak.

Elemelerin ilk gününde; milli sporcu Sibel Altınkaya, Lüksemburglu Sarah de Nutte'yi 12-10, 10-12, 7-11, 12-10 ve 11-8'lik setlerden sonra 3-2 mağlup ederek kadınlar A grubuna galibiyetle başladı. Altınkaya, yarın Yunan Aikaterini Toliou ile gruptaki son maçına çıkacak.

Milli masa tenisçi İbrahim Gündüz ise İngiliz Paul Drinkhall'u 11-9, 11-4, 11-4 ve 11-7'lik setlerden sonra 4-0 mağlup ederek erkekler B grubuna galibiyetle başladı. Gündüz, bugün Letonyalı Daniels Kogans ile karşılaşacak. Milli sporcu yarın ise Romanya'dan Rares Sipos ile gruptaki son maçını yapacak.

Bugünün diğer programında Talha Yiğenler erkekler G grubunda Belçikalı Cedric Nuytinck ve İsrailli Michael Tauber ile karşılaşacak. Özge Yılmaz da kadınlar C grubunda Çin asıllı İspanyol Maira Xiao ile oynayacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan sporcular 2. tura yükselecek.