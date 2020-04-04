Milli Mayın Faaliyet Merkezince 5 yılda 81 binden fazla mayın temizlendi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Mayın Faaliyet Merkezinin 5 yılda 22 milyon metrekare alanda 81 binden fazla mayını temizlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Mayınsız bir dünya için MSB'ye bağlı Milli Mayın Faaliyet Merkezi, kurulduğu 2015'ten bu yana 22 milyon metrekare alanda 81 binden fazla mayın temizliği gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.